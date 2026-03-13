（台北中央社）12日午後8時14分ごろ、東部・花蓮県近海を震源とする地震があり、花蓮県や中部・南投県で震度4を観測した。震源の深さは15.1キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.7。中央気象署（気象庁）は同日、今後3〜5日間はM4.5〜5の余震が起きる恐れがあるとして注意を呼びかけた。



地震発生後には花蓮県を対象に緊急地震速報が発出された。



気象署地震観測センターの何美儀技正（上級技師）は記者会見で、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートが衝突する境界で起きたとの見解を示した。



その上で、2024年4月に起きた花蓮地震以降、今回の震源周辺でも余震が続いているとしつつも、元々地震が頻発する地域だと指摘。今回の地震は花蓮地震の余震ではないとの認識を示した。



また地震の規模が比較的大きいことから、山地では落石の可能性があるとして注意するよう求めた。



（張雄風／編集：齊藤啓介）