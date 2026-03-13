俳優の眞栄田郷敦が、甘酸っぱい恋愛エピソードを披露し、そのあまりの純粋さにMC陣が悶絶する一幕があった。【映像】眞栄田郷敦の過去の彼女3月12日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』に、眞栄田郷敦がゲスト出演。恋愛観や過去の思い出についてトークを展開する中で、眞栄田は中学時代に実践したという“呼び出しテクニック”を明かした。当時、気になっている女子がいたという眞栄田。