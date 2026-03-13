岡山県庁 岡山県は、災害などが起きたときに備えてあらかじめ対応や体制を決めておく事業継続計画（BCP）の2025年度の認定事業者を公表しました。 新規が11（製造業5、卸売業1、建設業2、情報通信業1、その他2）、更新が10（製造業4、建設業3、その他3）です。 岡山県の認定制度は、BCP策定の機運を高めるとともに優良な取り組みの普及を図ろうと2021年度に始まりました。認定されると、金融機関などから融資などで支援