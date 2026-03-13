EGBAが展開する身長150cm前後の女性向けブランド「COHINA」は、レディースブランド「VIS」との初となるバッグコラボレーションを発表する。本商品は3月11日より発売。COHINA×VISコラボバッグ  小柄だからこそ、バッグ選びは難しい。全身で見たときのバランスが気になり、「これでいいのかな」と迷ってしまう。 そんな声に向き合い続けてきた「COHINA」と、働く女性の毎日が笑顔で輝くようなスタイルを提案して