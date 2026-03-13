日本サッカー協会(JFA)は13日、J-VILLAGE CUP U-18を戦うU-18⽇本代表からRB大宮アルディージャDF木寺優直がコンディション不良のため離脱することを発表した。サンフレッチェ広島ユースのMF原湊士を追加招集する。U-18日本代表はすでに活動を始めており、13日の第1戦で名古屋グランパスU-18、14日の第2戦で鹿島アントラーズユース、15日の第3戦で神村学園高と対戦。16日には順位決定戦が行われる予定となっている。