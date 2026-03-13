第2次高市内閣がスタート。鈴木憲和農水相には、食料安全保障の確保や自給率目標の達成などに加えて、コメの安定供給に向けた取り組みの推進が指示されている。 鈴木氏は2月20日の記者会見で、「国民がコメを入手できない事態を生じさせない」と強調。その上で、持続的な供給には「生産者の再生産・再投資が可能で、消費者にも理解が得られる価格水準」が重要だと指摘した。 コメの安定供給を巡っては、昨年3月に