今回は、産後の妻に暴言を吐いた夫を黙らせたエピソードを紹介します。「買ってきてもらえるだけで感謝しろ！」「出産後、慣れない育児で疲弊していましたが、夫は家事も育児もまったく協力してくれません。そんなある日、夫が風呂上がりにビールを飲むため冷蔵庫を開けていたのですが、『このビール、アルコール度数が5%しかない。8%のビールを買ってこいよ』『俺が飲みたいビールじゃないんだけど……』と偉そうに言われ、今まで