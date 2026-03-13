Image: Apple 新鮮味があって良いと思うの。先日Apple（アップル）は新型モデルのMacBook AirやMacBook Pro、そしてまったく新しいMacBook Neoを発売しましたが、iMacの最新モデルは…出ませんでした。2026年後半のどこかのタイミングで発表が予想されている次期iMacは、チップ以外に何が変わるのか気になる方も多いと思いますが、もしかすると中身だけではなく見た目もガラッと変わるかも