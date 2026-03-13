Image: Apple

新鮮味があって良いと思うの。

先日Apple（アップル）は新型モデルのMacBook AirやMacBook Pro、そしてまったく新しいMacBook Neoを発売しましたが、iMacの最新モデルは…出ませんでした。

2026年後半のどこかのタイミングで発表が予想されている次期iMacは、チップ以外に何が変わるのか気になる方も多いと思いますが、もしかすると中身だけではなく見た目もガラッと変わるかもしれませんよ。

何色が出るかな？ iMacの本体カラーが新しくなるとのウワサ

これまでAppleシリコンを搭載したiMacは2021年、2023年、2024年にリリースされています。共通点としては、それぞれのモデルで本体カラーが全部で7色展開されてきたことですが、Bloombergのマーク・ガーマン記者の報告によると、iMacの最新モデルはカラーラインナップが刷新されるとのことです。

3つのモデルの本体カラーを比べてみると、現行モデルは全体的にパステルカラーのような色合いであることがわかりますが、ブルー、パープル、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、シルバーの全7色展開であることは変わっていません。

個人的にiMacの魅力の1つは、豊富なカラーラインナップが用意されていることだと思っています。リビングや書斎、オフィスなど、iMacはさまざまな場所で利用されているわけですが、その部屋の雰囲気に合った本体カラーをたくさんの選択肢の中から選べるのが素晴らしいなと。

Appleシリコン搭載のiMacは全体的に明るめの印象があるため、ブラックやブラウンといった落ち着いたカラーもちょっと見てみたいと思いました。

