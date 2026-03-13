配車サービスやフードデリバリーを展開するUberが、AI技術パートナーとしてイギリスの自動運転技術企業のWayve、自動車メーカーパートナーとして日産と協力し、日本における初の自動運転車パートナーシップを締結したことを発表しました。2026年後半には東京でのロボタクシー実証実験が予定されています。Uber Technologies, Inc. - Wayve, Uber and Nissan Announce Collaboration on Robotaxishttps://investor.uber.com/news-ev