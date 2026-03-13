シリーズ拡充！ 新モデル追加で注目集まる電気自動車の普及が進むなか、自動車メーカー各社はラインナップの拡充を続けています。そうした流れのなかで、トヨタの電動SUVシリーズ「bZ4X」に新たなモデルが加わり、あらためてシリーズ全体の位置づけに注目が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ新型「ミドルSUV」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）とくに、比較的手の届きやすい価格帯に設定