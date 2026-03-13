iPhone用のチップであるA18 Proと8GBのユニファイドメモリを搭載する「MacBook Neo」は税込9万9800円というMacBookシリーズ初の低価格モデルです。テクノロジー系YouTubeチャンネルのTECH RE-NUが公開したMacBook Neoの分解動画から、MacBook Neoが他のMacBookよりもシンプルな部品構成で修理が簡単になるように設計されていることがわかりました。MacBook Neo Teardown: The Most Repairable Mac Yet? - YouTubeApple's MacBook N