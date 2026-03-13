『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（26）東レアローズ静岡山口拓海前編2020年から東レアローズ静岡でプレーする山口 photo by アフロスポーツ【苦戦していたチームでの役割】「負けず嫌いではあるかな、と」東レアローズ静岡の山口拓海（28歳）は、自身の人生を振り返って言う。周りに振り回されたくなかったし、自分のやり方で答えを見つけてきた。中学３年の時には指を骨折しながらも、親指と人差し指だ