侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が１２日、準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。打者のべ１８人に計５９球、安打性２本、７奪三振。１セット目は先頭の森下を見逃し三振、小園はバットをへし折り二ゴロに抑えると、中村を投ゴロに仕留めた。２セット目は坂本を遊ゴロ、若月を３球で見逃し三振、森下を中飛。小園に左前打を許して終えた。３セット目は若月を空振