Google検索に、グーグルのAI「Gemini」が加わった結果、検索にまつわる広告にどのような変化が訪れたのか――米グーグル（Google）が12日、アジア太平洋地域のメディア向けに検索体験のAI化と、それに伴う広告事業の進化を説明した。 同社広告部門で20年の経験を持つダン・テイラー氏（Dan Taylor）が登壇。AIによる検索行動の変化と、大規模言語モデル「Gemini」による広告マッチング精度の