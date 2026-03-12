11日に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグでスポルティングCPを3-0で撃破し、再び世界に衝撃を与えたノルウェーのボデ・グリムト。そのチームで特別な輝きを放つのが26歳のMFイェンス・ペッター・ハウゲだ。今季のCLで6ゴール2アシストを記録しており、ハウゲはボデ・グリムトの攻撃にアイディアをプラスできる。英『TalkSport』は、ハウゲにイングランドの複数クラブが関心を寄せていると伝えている。ハウ