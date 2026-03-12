快進撃のボデ・グリムトで評価上昇中 ミランなどでプレイしたハウゲはもう一度5大リーグにチャレンジできる「プレミアに来るなら本当に特別な存在になる」
11日に行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグでスポルティングCPを3-0で撃破し、再び世界に衝撃を与えたノルウェーのボデ・グリムト。
そのチームで特別な輝きを放つのが26歳のMFイェンス・ペッター・ハウゲだ。今季のCLで6ゴール2アシストを記録しており、ハウゲはボデ・グリムトの攻撃にアイディアをプラスできる。
英『TalkSport』は、ハウゲにイングランドの複数クラブが関心を寄せていると伝えている。ハウゲはボデ・グリムトのアカデミーで育った選手だが、2020年にはミランへ移籍。その後もフランクフルト、ベルギーのヘントでプレイしており、早い段階で5大リーグでのプレイも経験している。
「彼は26歳で、まだ十分に若い。我々は彼の能力を理解しており、プレミアリーグに来るとすれば本当に特別な存在になるだろう。今のプレミアでは、ウイングバックを除いて本格的なワイドプレイヤーが減少している。その部分でも彼は興味深い。ウイングバック以外の方法で幅を広げたいチームでは、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラで彼が活躍する姿が目に浮かぶね。トッテナムでもそうだし、エヴァートンについて言えばグリーリッシュを買い取るには高すぎると思う。それにハウゲの方が4歳若い。エヴァートンにとっても興味深い選手になるだろう」
「欧州でスカンジナビアの選手が増えている。スカンジナビアの時代がくると思う。スペインやポルトガル、フランスから選手を獲得するより、スカンジナビアのクラブから獲得した方がはるかに安価という事実を考えてほしい。そして選手たちにとっては大幅な給与増にもなる。彼らは信じられないほどフィジカルが優れているし、技術もどんどん高くなっている。次のウーデゴーやハーランドがノルウェーから直接プレミアにやってくるかもしれないね」
ボデ・グリムトのサッカーにフィットしているからこその活躍とも言えるが、ハウゲのテクニックやアイディアが魅力的なのは確かだ。再びの5大リーグ挑戦も悪い判断ではないはずだ。