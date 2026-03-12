下関市立市民病院と下関医療センターを統合して新たに整備する病院の基本計画の素案が12日、示されました。下関市議会・文教厚生委員会で市の担当者が報告しました。下関市立市民病院と下関医療センターの統合は、今後、圏域の医療需要が減少していくこと、また2つの病院が建て替え時期を迎えることから行われます。基本計画の素案によりますと、新しい病院の建設地は市が所有しているJR幡生駅近くの「幡生操車場跡地