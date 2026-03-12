マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のレアル・マドリード戦を振り返った。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。CLノックアウトフェーズ・ラウンド16の1stレグが11日に行われ、マンチェスター・Cは敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』でレアル・マドリードと対戦。レアルのフェデリコ・バルベルデに前半だけでハットトリッ