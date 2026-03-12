【モデルプレス＝2026/03/12】女優の尾碕真花が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒髪姿を公開した。【写真】25歳朝ドラ女優「印象変わる」3ヶ月以上ぶりに金髪→黒髪◆尾碕真花「3ヶ月以上ぶり」黒髪姿披露尾碕は、ヘアサロンのスタイリストによる投稿を引用するかたちで「3ヶ月以上ぶりの黒髪！！！」と報告。以前までハイトーンカラーだった髪色を黒に戻し、上品で大人っぽい印象のヘアスタイルを披露している。◆