「虎に翼」出演女優「3ヶ月以上ぶり」黒髪姿公開「印象変わる」「透明感が爆上がり」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の尾碕真花が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒髪姿を公開した。
【写真】25歳朝ドラ女優「印象変わる」3ヶ月以上ぶりに金髪→黒髪
尾碕は、ヘアサロンのスタイリストによる投稿を引用するかたちで「3ヶ月以上ぶりの黒髪！！！」と報告。以前までハイトーンカラーだった髪色を黒に戻し、上品で大人っぽい印象のヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「美しすぎて見惚れちゃう」「透明感が爆上がり」「さらに綺麗になった」「印象変わる」などの声が上がっている。
尾碕は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（2022年）や同局連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、MBSドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」（2025年）、日本テレビ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）などの作品に出演し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳朝ドラ女優「印象変わる」3ヶ月以上ぶりに金髪→黒髪
◆尾碕真花「3ヶ月以上ぶり」黒髪姿披露
尾碕は、ヘアサロンのスタイリストによる投稿を引用するかたちで「3ヶ月以上ぶりの黒髪！！！」と報告。以前までハイトーンカラーだった髪色を黒に戻し、上品で大人っぽい印象のヘアスタイルを披露している。
◆尾碕真花の投稿に「ドキッとした」の声
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「美しすぎて見惚れちゃう」「透明感が爆上がり」「さらに綺麗になった」「印象変わる」などの声が上がっている。
尾碕は、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（2022年）や同局連続テレビ小説「虎に翼」（2024年）、MBSドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」（2025年）、日本テレビ系ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（毎週日曜よる10時30分〜）などの作品に出演し、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】