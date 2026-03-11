soem(ソエム)は3月6日(金)〜4月14日(火)23:59の期間限定で、公式オンラインショップにて、公式Instagramと連動した「新生活を整える 送料無料キャンペーン」を開催中。soemは、創業111年のプラスチック製品メーカー大阪銘板が展開するインテリアアクセサリーブランドだ。環境に優しい日本製オリジナルプロダクトを展開soemでは、雰囲気のある素材感と飾るように使いたくなる「心に響く」デザインで、長く大切に使ってもらいたいと