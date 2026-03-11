インテリア雑貨ブランド・soemが「新生活を整える 送料無料キャンペーン」実施中



soem(ソエム)は3月6日(金)〜4月14日(火)23:59の期間限定で、公式オンラインショップにて、公式Instagramと連動した「新生活を整える 送料無料キャンペーン」を開催中。

soemは、創業111年のプラスチック製品メーカー大阪銘板が展開するインテリアアクセサリーブランドだ。

環境に優しい日本製オリジナルプロダクトを展開

soemでは、雰囲気のある素材感と飾るように使いたくなる「心に響く」デザインで、長く大切に使ってもらいたいという思いを込めた商品を提供している。

[caption id="attachment_1557075" align="aligncenter" width="600"] L：TEXa R：DReC PC[/caption]

プロダクトに採用したバイオプラスチック素材「TEXa(テクサ)」は、本来廃棄されるはずの米のもみ殻を多く含むため、石油由来のプラスチックの使用量を約40％削減した。細かい米のもみ殻が見えることで、一般的なプラスチックのイメージとは異なるナチュラルで優しいニュアンスを表現している。

また再生ポリカーボネート「DReC PC(ダイレックPC)」は透明感が美しい素材で、自社で発生する廃材をリサイクルしている。

[caption id="attachment_1557078" align="aligncenter" width="600"] ダンボール紙のみで商品を梱包[/caption]

サステナブル素材ならではの表面感や個体差は表情の違いとして楽しめる。

新生活のためのキャンペーン実施中



「新生活を整える 送料無料キャンペーン」の対象は5,500円(税込)以上注文した人である。参加方法は、soem公式Instagramのキャンペーン投稿内のクーポンコードを注文時に入力するだけ。

期間内に何度注文してもキャンペーン対象となる。また、商品購入後にInstagramのストーリーズで「@soem_jp」をメンションして投稿した人には、次回使える10％offクーポンをプレゼントする。

人気商品は暮らしに欠かせないティッシュケース



「Tissue case」は、ツートーンデザインのソフトパックティッシュ用ケース。下半分の透明部分で残量をさりげなく確認できる。角のない優しいフォルムとコンパクトなサイズ感は置く場所を選ばない。soemの人気No.1アイテムだ。



「Tissue case fold」は、ボックスティッシュを詰め替えて、すっきりと置けるティッシュケース。軽やかなツートーンデザインは、残量をさりげなく確認できる。ティッシュを二つ折りにして収めることで、ボックスティッシュそのままよりも省スペースに。



「Wet tissue case」は、ツートーンデザインのロールウェットティッシュケース。透明部分のストライプはデザインのアクセントでありつつ、さりげなく残量を一目で確認できる。角のないシンプルなデザインと機能性が融合し、日常に上質さを与えてくれる。

暮らしの質を上げるダストボックスや2段ケース



「Soap dispenser」は、2025年度グッドデザイン賞受賞。詰め替える時、ポンプを開けてずらすだけでソープの補充ができるソープディスペンサー(泡タイプ専用)だ。



「Trash can」は、スタイルに合わせて、置き・掛けができる2wayのミニダストボックス。ゴミ袋が見えることなく、空間を美しく保つ。



「Tray ＆ case」は、美しく飾りながら収納できる2段のケース。上のトレイはアクセサリーや小物を飾りながら中身を隠すフタの役目があり、下の深型ケースは見せたくない細々としたお手入れ用品やケーブルなどを収納できる。

花やグリーンのある暮らしを楽しむアイテムも



「Flower vase」は、石のように穏やかな外観と、陶器を思わせるしっとりとした質感。緩やかなカーブを描くフォルムは、主張しすぎずに花を引き立てる。カバーとカップとストレーナーにより、活け直さずに水替えができる細やかな工夫を施した。



「Mirror ＆ vase」は、傾斜のあるミラーが花全体を映し、空間をより華やかに見せてくれるフラワーベース。付属の小さな台を付ければ、お気に入りのアクセサリーやリップを置いて、お出かけ前のメイク時間に使いたいミラーになる一台二役。



「Tabletop storage」は、天面のテーブルにグリーンや一輪挿しを飾ると高さのあるディスプレイが楽しめる。本体には小物を収納でき、向きを変えることで中身を隠すことができるので、植物の手入れに欠かせない霧吹きや栄養剤を収納するのにぴったりだ。

someの「新生活を整える 送料無料キャンペーン」を活用して、新しい毎日に彩りを添える準備を始めてみてはいかがだろうか。

soem公式オンラインショップ：https://www.soem.jp

soem公式Instagram：https://www.instagram.com/soem_jp

(佐藤 ひより)