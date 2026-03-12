ラグビーとバドミントンの全国大会に出場する城東高校の選手らが、3月12日に四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、城東高校のラグビー部と、女子バドミントン部の選手監督ら6人です。ラグビー部は2026年2月の四国大会で優勝し、埼玉で開かれる全国大会への切符を掴みました。一方、女子バドミントン部は2026年1月の四国地区予選で準優勝。全国大会出場は3年連続で、ベスト8進出を