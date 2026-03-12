生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った際、課税額がそれほど大きくなければ申告は不要だと考える人もいるかもしれません。 しかし、申告の要否を決めるのは受け取った金額だけではありません。契約形態や所得の種類などによっては、たとえ少額であっても申告が必要になるケースがあるようです。 今回は、満期保険金には確定申告が必要か解説します。 満期保険金の確定申告は必要？ 生命保険の満