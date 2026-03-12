3月13日（金）の『徹子の部屋』では、雛祭りの思い出や幼少期を振り返る傑作選が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！草笛光子は、子どもの頃の話を。萬田久子は吊るし雛と共に…。松島トモ子は、母との思い出を振り返る。中村メイコさんは、夫・神津善行からの贈り物を。そして佐久間良子は、祖母の代から受け継いだ宝物を。豪華ゲストのトークに注目だ。