おはようございます！！もう3月。ひな祭りも終わり、卒業や旅立ちを迎える時期でもありますね……がっ！！今回は前置きなしです！！なぜなら今回は、怒涛のイベント3連チャンからお届けする、『現場メシ3連発』をご紹介するからです！！本日の現場メシ『イベント3連チャン』その一『小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦』まずは、『小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦』から！！左：ボク右：小野大輔さんKBS