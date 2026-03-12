下野紘、怒涛の現場メシ3連発！京都や浅草の差し入れグルメ＆朗読劇、舞台の裏側もお届け
おはようございます！！
もう3月。
ひな祭りも終わり、卒業や旅立ちを迎える時期でもありますね……
がっ！！
今回は前置きなしです！！
何故なら今回は、怒涛のイベント3連チャンからお届けする、『現場メシ3連発』をご紹介いたします！！
本日の現場メシ
『イベント3連チャン』
その一『小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦』
まずは、『小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦』から！！
KBS京都ラジオで好評放送中の「小野大輔 きょうのはなし」の初イベントが開催。
リスナーやファンのみなさんに1周年の感謝の気持ちをこめ、逆バレンタインと称して2月14日（土）にKBSホールで行われました！
今回は小野さんのソロラジオイベント。
しかも配信などないフリーなイベントということもあり、一部二部ともに小野さん書き下ろしの漫才で登場！！ その後、ファンサービス的なコーナーあり、おじさんたちのフリートークコーナーあり、お客さんからキーワードをもらっての即興ソングありと、かなり盛りだくさんの内容でお届けしました！
ではさっそく『小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦』の現場メシ、いってみましょう！！
小野下野からの差し入れがありつつ、京都ならでは、関西ならではのお菓子や軽食、そしてお土産のコーヒーと……
バレンタインということで、京都限定のチョコレートまでいただいてしまいました！！
さらにクイズの景品ということで、こちらももらいました……。
潤カレーゴールド！！！
……最近の声優さんは、ホントいろんなことをしてるんですね〜(;￣∇￣)
そして、昼・夜のお弁当もございました！！
焼き肉もから揚げも、おいしくいただきました！！
いや〜、小野さんとは気楽にふざけられるし、イイ意味で気を遣わなくていいから、ホント楽しい！！ただ今回、せっかく京都に行ったのにいっしょには飲めなかったから、またロケとかも行きたいなぁ……。
とりあえず帰りの新幹線で、マネージャーと酒盛りしました！！
その二『声優高橋伸也デビュー25周年記念特別朗読劇「主演」』
続いて、『声優高橋伸也デビュー25周年記念特別朗読劇「主演」』です！！
数多くの国民的アニメに、モブキャラとして年間40本近くのアニメに出演。スタッフからも絶大なる支持を受ける史上最強のバイプレーヤー、高橋伸也さん！
そんな伸也さんのデビュー25周年を記念した初主演朗読劇が、雷5656会館ときわホールにて開催され、今回はモブの一人として参加させていただきました！！
普段1作品でいろんな役をやらせてもらえることも、真剣に、でも自由に演じる機会もなかなかないのでめちゃくちゃ楽しかった〜。
何より、普段からいろいお世話になってる高橋伸也さんの主演としての一世一代のステージに、ともに上がれて、本当に嬉しかったです(≧∇≦)
そんな『声優高橋伸也デビュー25周年記念特別朗読劇「主演」』の現場メシは盛りだくさんでした！！
いや、盛りだくさんすぎっ！！！
下野さんも京都土産を買ってったんですが、ホントにたくさんの差し入れがあって、どう写真を撮ろうか迷ったぐらいでした！！
……にもかかわらず、さらに追加でうちのヘアメイクさんから、近所の大学いもが届いたり、
岡本信彦くんから叙々苑弁当が届いたり、
これでもかっていうぐらい、現場メシで溢れてました！！
そしてこの日、伸也さんが言っていた
「自分が主演を演じる日が来るなんて、思ってなかった」
という言葉に、心打たれました……。
声優を目指す人は誰だって、一度は主演……ヒーロー、ヒロインに憧れる。
ボクもそうだったし、ボクの場合は運良く初アニメで主演を演じる機会をもらえたけど、そうじゃない未来も当然あって……。
もしそうなっていたら、自分ならどうしただろうか。
そして伸也さんは、ちゃんと覚悟を決めて、今声優として突き進んでいるんだなって思ったら、めちゃくちゃ心震えました！
今回の朗読劇は、高橋伸也の声優人生25年間の全てが詰まった、本当に素敵な朗読劇でした！！
その三『VOICARION 10周年記念公演「信長の犬」』
そしてラストは、『VOICARION 10周年記念公演「信長の犬」』。
初めて「VOICARION」の参加させてもらったのが2020年のコロナ真っ只中で、その時の公演が「信長の犬」、しかも今回と同じ野口多門役でした！
あの頃はまだ朗読劇の経験が少なかったし、生演奏が入ることも珍しかったので、空間や間合い、朗読劇ならではの見せ方など分からないことが多くて……。
今でも鮮明に思い出せるくらいめちゃくちゃ緊張したし、新しい感覚や可能性を感じてました！
それから6年。
その間に、他のVOICARION作品やいろんな朗読劇に出演し、朗読劇が好きになって、またこの作品で同じ役をやらせてもらえたことは運命的な何かを感じました！
ではでは、『VOICARION 10周年記念公演「信長の犬」』の現場メシと参りましょう！！
こちらの会場は、他のVOICARION公演も行われるからか、出演者からの差し入れが多めでした！
ちょっと小腹が空いたときのおにぎりって、おいしいよね〜( ´ ▽`)
さらに、公演を観に来ていた「READING WORLD」のスタッフさんからも差し入れをいただきました〜！！
それにしても、久しぶりの多門……。ホント楽しかった〜！！
初めて演じたときと違ってのびのび芝居がやれたのもそうだけど、あの時とは全く違うキャストだからこそ出てきた表現やかけ合いがめちゃくちゃ楽しかったな……。
とくに畠中祐くんの資正は、自由気ままな雰囲気が叱りやすくてやりやすかったし、羽多野渉くんとは、稽古だけだと思ってたらまさかの本番もいっしょだったので、多門と小太郎の対決シーンも雰囲気を掴みやすかった〜！！
今回、三連チャンでそれぞれ違うことをやっていたけど、総じて思ったことは……
自分は、おしゃべりが好きで、芝居が好きで、朗読劇が好きなんだと、改めて感じました！！
ご覧いただいた皆さん……ホント、お疲れさまでしたm(_ _)m
さて、次回の更新は4月9日（木）。来月の〈現場メシ〉もお楽しみに！
ギャラリーで見る
キャプション
テキストをクリックするとサイトに遷移します。
□小野大輔 きょうのはなし 逆バレンタインD作戦
□声優高橋伸也デビュー25周年記念特別朗読劇「主演」
□VOICARION 10周年記念公演「信長の犬」
■ビスキュイテリエ ブルトンヌ「季節のフィナンシェ アソート〈ノワゼット〉[秋冬限定]」（15個入）
■グラマシーニューヨーク「グラマシーニューヨーク」※オンラインでの販売なし
■ベルアメール京都別邸「季のしずく」
■KBS京都「福山潤キョウトニイケズ 〜私をイケズに連れてって」イベントグッズ「潤カレーゴールド イケズな中辛」 ※現在は販売しておりません。
■京のお肉処 弘「弘の焼肉弁当」
■アンリ・シャルパンティエ「フィナンシェ･マドレーヌ詰合せ 2種26個入」
■小倉山荘
■マールブランシュ「茶の菓 10枚入」
■京菓匠 鶴屋長生「京のちょこまん 5個入り」
■常盤堂雷おこし本舗 「江戸いろは上磯部おこし（黒砂糖）」「人形焼みこし こしあん 8個入り」「和菓あさくさと生おこし・白蜜あずき」「浅草祭TKS」
■ショコラベルアメール アルティザンショコラ2026ショコラコレクション「パレショコラ」
■GOD BLESS BUTTER「GOD BLESS BUTTER」10個入
■坂角総本舖「春さくら 12枚＋6袋」
■御菓子司 亀十「どら焼き」
■叙々苑「上ロース弁当（ニンニク抜き）」
■KEN’S CAFE TOKYO「フィナンシェギフトBOX(12個入り)」
下野 紘（しもの・ひろ）
4月21日 東京都生まれ。アイムエンタープライズ所属。
2001年に声優デビュー翌年、2002年にはアニメ「ラーゼフォン」で主役の神名綾人に抜擢される。
アニメの主な出演作品は「僕のヒーローアカデミア」荼毘役、「進撃の巨人シリーズ」コニー・スプリンガー役、「鬼滅の刃」我妻善逸役、「ONE PIECE」光月モモの助役などがあり、ほかにも「CDTVライブ！ライブ！」でナレーションを務めるなどアニメ以外でも幅広く活動している。