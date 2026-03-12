ザインエレクトロニクスが全体リスクオフ相場に逆行し上値追い。一時４６円高の９７４円まで買われる場面があり、昨年７月以来となる４ケタ大台を視界に捉えている。半導体を自社ブランドで独自開発するファブレスメーカーで、アナログとデジタル回路を混載したミックスドシグナルＬＳＩ製品開発で実績が高い。 高市政権が掲げる１７の重点投資分野に関し日本成長戦略会議は優先的に投資支援対象とする６１製品