東京・府中市で17歳の少女にみだらな行為をしたうえ、その様子を撮影したとして、36歳の無職の男が警視庁に逮捕されたことが分かりました。【写真を見る】【独自】当時17歳の少女にみだらな行為し撮影か無職の36歳男逮捕少女の「パパ活」求める投稿に10万円提示し行為に及ぶも金を渡さず逃走警視庁児童買春などの疑いで逮捕されたのは、府中市の無職・阿川巧容疑者（36）で、去年11月、当時住んでいた府中市のマンションで17