主演・中川大輔猫と話せるトラベルライターが主人公の、癒やしの旅ドラマ！ 木ドラ24 ©テレビ東京 毎週木曜 深夜24時30 分～放送中放送後、TVer にて見逃し配信 U-NEXT にて見放題独占配信 テレ東では、木ドラ24「旅と僕と猫」(毎週木曜 深夜24時30分～)を放送中です。 本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守(ねこがみ・まもる)が、猫と話せる