【主演・中川大輔】猫と話せるトラベルライターが主人公の旅ドラマ「旅と僕と猫」福室莉音＆前田拳太郎がゲスト出演！尾崎由香は猫の声優として参加！第3話＆第4話に登場する猫たちの写真を大公開！

主演・中川大輔

猫と話せるトラベルライターが主人公の、癒やしの旅ドラマ！

木ドラ24

毎週木曜 深夜24時30 分～放送中

放送後、TVer にて見逃し配信 U-NEXT にて見放題独占配信

テレ東では、木ドラ24「旅と僕と猫」(毎週木曜 深夜24時30分～)を放送中です。

本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守(ねこがみ・まもる)が、猫と話せる不思議な力を使い旅先で出会う各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマです。猫神が取材するのは、店先で昼寝する看板猫や愛情に飢えた保護猫など。猫たちはみんな、忙しなく⽣きる⼈間たちを見つめながら暮らしています。気まぐれで、でもどこか優しい猫たちと、おっとりとした猫神の絡みが“癒やされる！”と、SNS を中心に話題を集めています。



＼第 3 話＆第 4 話 ゲストキャスト解禁／

主⼈公の猫神守役を中川大輔が好演していますが、この度第3話と第4話に登場するゲストキャストを解禁します！



― 第3話 ―

●小野寺美春役 ／ 福室莉音

【役紹介】

猫神が旅先で出会う⼈気俳優。突然撮影現場から居なくなり、追いかけるマネージャーから逃げ回っている。



【コメント】

撮影を投げ出し、亡命するかのように飼い猫のミルクと逃げてきた美春。あるときから彼女にはミルク以外の全部が敵に見えていたと思います。そんな中で猫神さんと出会い、優しさに触れて、救われていく物語です。時の流れが穏やかに感じる銚子での撮影はまさに旅のようでした。猫さんと景色と魅力的な⼈々、お楽しみいただけたら幸いです。



― 第4話 ―

●吉見大希役 ／ 前田拳太郎

【役紹介】

猫神が助けた中華店の店主の孫。いまは休業中の中華店を継ぎ、リニューアルオープンすると張り切っている。

【コメント】

「旅と僕と猫」に吉見大希役で出演します。僕が演じる大希は祖母の店を存続させるため後を継いだ青年の役です。今作は食と猫が紡ぐ⼈間ドラマが見どころです。可愛い猫に癒やされながら見ていただけたらと思います。是非楽しみにしていてください。



＼第3話の猫・ミルクの声に尾崎由香!!!／

本作には、全4話を通して多くの愛らしい猫たちが登場します。第3話では「けものフレンズ」のサーバル役や「江戸前エルフ」の小金井小糸役など、⼈気アニメの声優としても活躍している尾崎由香が、福室莉音演じる小野寺美春の飼い猫・ミルク(演：たいら)の声を演じます。猫と話せる猫神とどんな絡みをみせるのか、ご期待ください！

【コメント】

ミルクの声を担当させて頂きました、尾崎由香です！見た目から真っ白の気高い猫ちゃんを演じることが出来て光栄です。⽣意気さがありながら少しでも可愛さもあったら魅力的になるかなっと役作りさせて頂きました！皆さんに愛される猫ちゃんになっていれば嬉しいです！

＼第3話・第4話にもたくさんの魅力的な猫が登場!!!／

3月12日(木) 深夜 24:36～25:06 放送 ※通常と放送時間が異なります。ご注意ください。

≪第2話 あらすじ≫

猫と話せる不思議な力をもつトラベルライターの猫神守(中川大輔)は、冬の富士山の絶景を取材するため訪れた忍野八海で、初恋相手の藍里(北香那)と再会する。懐かしい気持ちを胸に富士の名所を巡る2⼈だったが、終電を逃し河口湖畔の旅館に宿泊することに。淡い思い出が蘇る一方、藍里が彼氏と別れたばかりで傷心旅行中だと知った猫神の心は揺れる。雪が降り頻る夜更け、そんな猫神に旅館の看板猫・サクラがある言葉をかける。

≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ24「旅と僕と猫」

【放送日時】▼テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

※3月12日(木)は深夜24時36分～放送

▼TVQ九州放送

毎週木曜 深夜1時30分～2時00分

※3月12日(木)は深夜1時36分～放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/srp27ekni6

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/tabitoneko/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】中川大輔

【ゲスト】足立梨花、北香那、福室莉音、前田拳太郎 ＜声の出演＞尾崎由香

【監督】安川徳寛

【脚本】川粼⿓太、岸本鮎佳

【主題歌】眉村ちあき「全くただ、私なだけ」(トイズファクトリー)

【チーフプロデューサー】中川順平(テレビ東京)

【プロデューサー】二瓶朔也(テレビ東京)、松田麻希(ユニオン映画)、池本翔(ユニオン映画)

【制作協力】ユニオン映画

【製作著作】テレビ東京

