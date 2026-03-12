村上も突撃取材を受ける「ケロケ？ブエノスディアス！」野球日本代表「侍ジャパン」は11日（日本時間12日）、米フロリダ州マイアミで渡米後初めて希望者による練習を行った。鈴木誠也外野手、村上宗隆内野手は準々決勝で対戦する可能性があるドミニカ共和国のメディアから突撃取材を受けた。鈴木は日本メディアの対応後に中南米メディアから突撃取材を受けた。「ドミニカ共和国で一番好きな選手は誰ですか？」と問われ、「み