●きょう12日(木)も日ざしが届く割に空気冷たい●夕方から雲が広がりやすく、日本海側ではにわか雨の心配も●あす13日(金)は不安定な空模様。強い北風が吹き、一段と身にしみる寒さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は曇ったり晴れたり概ね落ち着いた空模様が続いています。 きょう12日(木)も県内は大陸方面から張り出す高気圧によって日中はしっかりと晴れますが、日ざしの割に暖かさは控えめで