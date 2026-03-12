●きょう12日(木)も日ざしが届く割に空気冷たい

●夕方から雲が広がりやすく、日本海側ではにわか雨の心配も

●あす13日(金)は不安定な空模様。強い北風が吹き、一段と身にしみる寒さに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は曇ったり晴れたり概ね落ち着いた空模様が続いています。



きょう12日(木)も県内は大陸方面から張り出す高気圧によって日中はしっかりと晴れますが、日ざしの割に暖かさは控えめで、きょう12日(木)も最高気温は各地14度くらいにとどまる予想です。

また上空に流れ込む強い寒気の影響で、今夜からあす13日(金)にかけて天気は不安定になっていきます。





きょう12日(木)は夕方から徐々に厚い雲が広がり、ところどころでにわか雨の心配があります。

大きく天気が崩れるのは、あす13日(金)の昼ごろになるとみていて日本海側を中心ににわか雨や雷、山間部では一時雪が舞うタイミングもありそうです。





雨が落ち着くとともに今度は北風の強さが増していく見通しで、あす13日(金)まではまだ2月並みの寒さが続く予想です。風邪を引かないように、入念な体調管理を行いましょう。







きょう12日(木)は昼過ぎまで、しっかりと日ざしが届くでしょう。

夕方から厚い雲に覆われて、日本海側では雨が降りだす可能性があります。お出かけの際は、折り畳み傘の用意があると安心です。

またきょう12日(木)も空気が乾燥する予想です。火の取り扱いには十分ご注意ください。







日中の最高気温は各地14度前後。北風の影響で、日本海側ほど空気は冷たく感じられそうです。





あす13日(金)は不安定な空模様。日本海側を中心ににわか雨や雷、山間部では雪が舞う可能性もあるほか、強い北風が吹き、一段と身にしみる寒さとなっていきそうです。

週末以降はまたしばらく穏やかな空模様で、朝晩は冷え込みますが、日中は春先の過ごしやすい陽気になる見通しです。





花粉情報です。

冷たい空気の中、まだ花粉は大量に飛散する予想です。油断せずに対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）