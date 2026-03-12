鈴木誠也「時差ボケぐらいで、体調自体は大丈夫ですかね」野球日本代表「侍ジャパン」は11日（日本時間12日）、米フロリダ州マイアミで渡米後初めて希望者による練習を行った。大谷翔平投手、鈴木誠也外野手ら主力選手が参加した。侍ジャパンは10日の1次ラウンドC組・チェコ戦で4連勝を飾った後、11日未明に羽田空港発のチャーター機で出国。現地11日3時過ぎにマイアミへ到着し、その11時間後に希望者による練習を行った。大