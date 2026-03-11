日本ハムはOP戦3連勝パ・リーグ球団のオープン戦は11日に4試合が行われた。日本ハムが3-1で勝利し、オープン戦3連勝を飾った。先発・加藤貴之投手は5回4安打無四死球無失点の好投を見せる。打線は8回、西川遥輝外野手の死球から、ロドルフォ・カストロ内野手が2ランを放ち均衡を破った。9回にも奈良間大己内野手の適時打で加点。楽天はルーキーの先発・藤原聡大投手が5回無失点と好投し、9回に黒川史陽内野手の適時打で1点を返し