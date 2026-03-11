日本ハムはOP戦3連勝

パ・リーグ球団のオープン戦は11日に4試合が行われた。日本ハムが3-1で勝利し、オープン戦3連勝を飾った。先発・加藤貴之投手は5回4安打無四死球無失点の好投を見せる。打線は8回、西川遥輝外野手の死球から、ロドルフォ・カストロ内野手が2ランを放ち均衡を破った。9回にも奈良間大己内野手の適時打で加点。楽天はルーキーの先発・藤原聡大投手が5回無失点と好投し、9回に黒川史陽内野手の適時打で1点を返したが反撃は及ばなかった。

西武は1-4で敗れた。先発・與座海人投手は初回に連打と暴投で無死一、三塁のピンチを招き、犠飛と適時打で2失点するも、以降は要所を締め4回2失点にまとめる。打線は4回、山村崇嘉選手の安打から1死2塁とし、ネビンの適時打で1点を返した。しかし5回以降は相手救援陣に抑え込まれた。7回には2番手・渡邉勇太朗投手が味方失策などで1死二、三塁とされ、適時三塁打を浴びて突き放された。

オリックスが4ー3で接戦を制した。3回に宗佑磨内野手の適時二塁打で先制。逆転されて迎えた5回には1死一塁から宜保翔選手の適時二塁打と西川龍馬外野手の犠飛で再びリードを奪う。同点の9回、2死三塁から太田椋内野手の適時打で勝ち越した。先発・山下舜平大投手は5回2/3を3失点。ロッテは先発・石川柊太投手が5回3失点（自責点0）と粘るも、打線が及ばずオープン戦4連敗となった。

ソフトバンクが15ー2で大勝した。初回に山川穂高内野手の適時打と秋広優人内野手の満塁弾で5点先制。2回には山川の3ランなど序盤3回で10得点を奪う。8回には廣瀬隆太内野手にも2ランが生まれた。先発・大津亮介投手は5回途中2失点にまとめ、伊藤優輔投手ら救援陣も無失点でつないだ。秋広が3安打5打点、山川が2安打4打点と猛威を振るった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



