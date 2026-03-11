[3.11 ACLE決勝T1回戦第2戦 広島 1-0 ジョホール Eピース]サンフレッチェ広島は11日、ホームでAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝トーナメント1回戦第2戦でジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦し、16強敗退が決まった。第1戦を1-3で落として迎えた第2戦は1-0で勝利するも、2戦合計2-3で逆転突破を果たせなかった。ともにクラブ初のアジア8強入りを懸けた決戦。広島は第1戦で退場のDFキム・ジュソンに代わ