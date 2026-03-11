広島はジョホールに屈してACLE16強敗退…2点ビハインドで迎えた第2戦、木下PK弾で1点差も逆転突破ならず

広島はジョホールに屈してACLE16強敗退…2点ビハインドで迎えた第2戦、木下PK弾で1点差も逆転突破ならず