中東情勢が緊迫する中、県内のガソリン価格は先週からさらに上がっています。11日発表された県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より2円近く上がり、169.4円でした。資源エネルギー庁は11日、最新のガソリン価格を発表しました。県内のレギュラーガソリンの1リットルあたりの平均小売価格は前の週より1.8円上がり、169.4円でした。4週連続の値上がりで全国で2番目の高値となりました。ホルム