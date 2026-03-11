俳優の広田レオナさん（63）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を報告するとともに、18年に再婚した22歳年下の夫で元俳優のヒロムさんとの2ショットを披露した。「遂に63歳になりましたん」広田さんは、「遂に63歳になりましたん」と報告し、ソロショットや、夫のヒロムさんとの2ショット、食事をする姿などを投稿した。この日は「ディナーじゃなくてランチにしましたん」とのことで、西麻布のレストランに