俳優の広田レオナさん（63）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を報告するとともに、18年に再婚した22歳年下の夫で元俳優のヒロムさんとの2ショットを披露した。

「遂に63歳になりましたん」

広田さんは、「遂に63歳になりましたん」と報告し、ソロショットや、夫のヒロムさんとの2ショット、食事をする姿などを投稿した。

この日は「ディナーじゃなくてランチにしましたん」とのことで、西麻布のレストランに行ってきたという。「ひろむくんからの誕プレは手紙...ほぼ反省文でした笑笑」とおどけてみせた。

さらに、近況として、「肺せん癌は寛解しました〜〜」と明かした。「再発しないようにストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする」と前向きにつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、広田さんはブラックコーデで、レストランの前でお茶目なポーズをとっていた。2枚目では、広田さんは片手をあげてポーズをとり、笑顔のヒロムさんとの2ショットを披露していた。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「美しい」「しかし、お若い」「ろ、63歳ですとぉぉぉ！？見えません！！」「カッコ良すぎる」といったコメントが寄せられていた。