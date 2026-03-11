国分中部（名古屋市）は、熱海産の柑橘類「だいだい」を使用した防災備蓄品「熱海産だいだいチーズケーキ（缶詰）」を開発、このほど熱海市に納品した。一般財団法人熱海観光局から受託した「帰宅困難者対策用非常食開発製造業務」を受けてのもので、災害時における観光客や市民の安全・安心を支える備蓄食として活用される。「熱海産だいだいチーズケーキ」（70g／缶）は、爽やかな酸味と香りが特長の熱海産だいだい果汁を使