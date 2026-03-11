2013年、桜塚やっくんの突然の訃報は芸能界に衝撃を与えた。元相方の竹内幸輔氏（2022年逝去）は、ヤフーニュースでその死を知り、鳴り止まない電話と心ない憶測の嵐に巻き込まれることになる。桜塚やっくんが亡くなったあとに元相方が直面した「トラブル」とは…（写真：ブログより）お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）のダイジェスト版より、や