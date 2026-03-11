3月11日（現地時間10日）、マイアミ・ヒートがホームのカセヤ・センターでワシントン・ウィザーズと対戦。相手に一度もリードを許さず、150－129で快勝した。 ヒートはアメリカ代表のバム・アデバヨが躍動。試合開始からジャンプショットと3ポイントシュートを沈めると、第1クォーターの40得点中31得点を叩き出した。 28歳のビッグマンはその後もチ}