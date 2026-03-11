ヒートのバム・アデバヨが1試合83得点の大暴れ…コービー氏の記録を抜いてNBA歴代2位に

3月11日（現地時間10日）、マイアミ・ヒートがホームのカセヤ・センターでワシントン・ウィザーズと対戦。相手に一度もリードを許さず、150－129で快勝した。

ヒートはアメリカ代表のバム・アデバヨが躍動。試合開始からジャンプショットと3ポイントシュートを沈めると、第1クォーターの40得点中31得点を叩き出した。

28歳のビッグマンはその後もチームをけん引。22本中7本の3ポイント、43本中36本のフリースローを決めるなど、41分54秒の出場で83得点に9リバウンド3アシスト2ブロック2スティールの大暴れを見せた。

アデバヨの83得点は、2006年に81得点を挙げたコービー・ブライアント氏（ロサンゼルス・レイカーズ）を抜くNBA歴代2位の数字。現地メディア『ESPN』によると、36本のフリースロー成功はNBA史上最多で、1試合で20本のフィールドゴールと25本のフリースローを記録した選手としてウィルト・チェンバレン氏（フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）に並んだ。

なお、1試合80得点以上は史上3人目。100得点のチェンバレン氏、81得点のコービー氏に続き、NBAの歴史に新たな名前を刻んだ。

■試合結果



マイアミ・ヒート 150－129 ワシントン・ウィザーズ



MIA｜40｜36｜37｜37｜＝150



WSH｜29｜33｜35｜32｜＝129

【動画】ヒートvsウィザーズのハイライト