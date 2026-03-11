今日は3月11日です。15年前に三陸沖を震源とする巨大地震とそれに伴う大津波によって、東北の太平洋側を中心に甚大な被害をもたらしました。今一度、大きな地震による備えを考える1日としましょう。日頃の備えを今日は3月11日です。15年前の午後2時46分頃に三陸沖を震源とするマグニチュード9.0、最大震度7の巨大地震が発生しました。この地震に伴い大津波も発生し、東北の太平洋側を中心に甚大な被害がありました。この地震のあと