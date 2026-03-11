広島が連勝を伸ばすキーとなるスミス【(C) B.LEAGUE】 3月11日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第25節が開催。前節、越谷アルファーズをホームで連破した広島ドラゴンフライズは連勝を6に伸ばした。現在は西地区5位に位置しているが、3月は自軍よりも下位チームとの対戦が続き、上位進出へさらに白星を積み上げる絶好の機会だ。今節は広島サンプラ