Snow ManやJO1、TWICEなど、数々の有名アーティストに歌詞を提供している作詞家の柿沼雅美さん。かつては大学職員として安定したキャリアを歩んでいた彼女が、なぜ30歳を目前に未経験の領域へ飛び込んだのか。 前編では、独学で作詞家になった方法や、異色の経歴について聞きました。 後編： 言葉を紡ぐ作詞家の仕事。楽曲の裏側に込めたアーティストとファンへの愛 大学職員から作詞家へ。30歳目前での転機